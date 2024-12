Hamilton alla Ferrari, attesa per i primi giri sulla rossa: occhio alle date

Lewis Hamilton saluta la Mercedes e si prepara a iniziare la sua avventura con la Ferrari. Dopo 12 stagioni con il team di Stoccarda, il pilota inglese conclude il suo percorso con un quarto posto al Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024. Hamilton, 38 anni, lascia la Mercedes con un impressionante curriculum di sei titoli mondiali (compreso il titolo vinto con la McLaren nel 2008) e 84 vittorie in gare di Formula 1. Il team principal Toto Wolff ha reso omaggio a Hamilton, elogiare il suo operato da campione del mondo, nel suo ultimo dialogo radio alla fine della gara. La Mercedes, attraverso un tweet, ha anche inviato un messaggio alla Ferrari chiedendo di prendersi cura di lui.

Con l’arrivo alla Ferrari, Hamilton punta al settimo titolo della carriera e si propone di riportare la Scuderia al successo nel Mondiale, che manca a Maranello dal 2007, quando Kimi Raikkonen conquistò l’ultimo titolo per il team. Ma quando avrà luogo il debutto di Hamilton con la Ferrari? È previsto un evento di test ad Abu Dhabi il 10 dicembre, ma Hamilton non sarà presente.

Il contratto con la Ferrari entrerà ufficialmente in vigore nel 2025, e fino alla fine del 2024, Hamilton rimarrà sotto contratto con la Mercedes. Nei prossimi giorni, è probabile che Hamilton parta per la Malesia per un evento con Petronas, sponsor principale della Mercedes, e successivamente farà visita al quartier generale di Stoccarda prima di recarsi negli stabilimenti britannici del team a Brixworth e Brackley. Pertanto, i primi test al volante della Ferrari dovranno essere rimandati all’anno successivo, creando attesa tra i fan e gli appassionati di F1.

Hamilton, che ha segnato un’epoca nella Formula 1 con le sue prestazioni straordinarie, ora si prepara a una nuova sfida con la Ferrari, aumentando le aspettative per la prossima stagione. La sua transizione al team di Maranello rappresenta un momento storico non solo per il pilota, ma anche per tutti gli appassionati di questo sport. La curiosità cresce riguardo ai risultati che potrà ottenere con la nuova monoposto e al potenziale ritorno ai vertici della classifica mondiale.