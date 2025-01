Hamburger omaggio per coinvolgere i giovani in chiesa: polemica sul parroco di San Pietro a Trissino

La comunità della chiesa di San Pietro a Trissino, in provincia di Vicenza, ha avviato un’iniziativa per attrarre i giovani in parrocchia: una serata con hamburger gratuiti. Tuttavia, l’evento ha suscitato polemiche tra alcuni fedeli, che hanno espresso il loro disappunto al Vescovo Giuliano Brugnotto.

L’iniziativa, promossa dall’Unità pastorale Castelgomberto-Trissino, si svolgerà il 31 gennaio alle 20:30, in concomitanza con l’anniversario della morte di San Giovanni Bosco. I giovani, dalla terza media in su, sono invitati a condividere una serata di “cibo, musica e divertimento”. L’evento, denominato “L’hamburger dove non te lo aspetti”, è stato annunciato su Facebook il 22 gennaio, con accesso libero e gratuito, sebbene gli organizzatori consigliano di prenotare per stimare il numero dei partecipanti.

Le critique, riportate dalla testata La Bussola Quotidiana, parlano di un’idea “bislacca” e di fedeli “giustamente inorriditi”. Tra le loro proteste si include la missiva al Vescovo. Don Domenico Pegoraro, parroco, ha difeso l’iniziativa, affermando che la chiesa è un luogo di accoglienza e festa, e ha chiarito che la tavolata sarà sistemata lontano dall’altare.

Anche il Vescovo Brugnotto ha risposto, comprendendo le reazioni negative ma sottolineando l’importanza di coinvolgere tutti, affermando che iniziative simili sarebbero state approvate da Gesù, in vista del Giubileo del 2025.