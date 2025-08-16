Hamas rivede posizione in negoziati per ostaggi a Gaza

Hamas sembra aver modificato la propria posizione riguardo ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, mostrando disponibilità per un “accordo parziale”. Secondo un documento riservato ricevuto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la nuova proposta coincide con l’offerta dell’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, che prevede il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e la liberazione di prigionieri palestinesi.

Nel contesto del conflitto, si registrano tragiche statistiche: almeno 1.760 palestinesi sono stati uccisi a Gaza mentre cercavano aiuti umanitari, secondo quanto rivelato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Intanto, il governo israeliano ha approvato un piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che prevede la costruzione di 3.401 unità abitative per coloni. Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e rappresentante dell’ultradestra israeliana, ha dichiarato che questo piano “seppellirà l’idea di uno Stato palestinese”.

Questi sviluppi si intrecciano con la situazione umanitaria a Gaza e le ripercussioni delle nuove politiche israeliane, sollevando preoccupazioni a livello internazionale. I colloqui tra mediatori egiziani e qatarioti con Hamas sono in programma, con l’obiettivo di finalizzare la proposta, che potrebbe essere una via per un cessate il fuoco duraturo, a patto di proseguire i negoziati durante la tregua.