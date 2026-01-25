Halsey torna in Italia con un concerto a Milano

Halsey tornerà a esibirsi in Italia dopo sei anni di assenza con un’unica data: il concerto è in programma mercoledì 24 giugno alle ore 21.40 al Parco della Musica di Milano, in via Enzo Jannacci a Segrate. Il suo ultimo album di inediti, The Great Impersonator, è un’esplorazione del tempo e del destino, e di che tipo di artista Halsey sarebbe se fosse esistita in decenni diversi. I brani al suo interno esplorano generi musicali differenti appartenenti ai vari decenni del passato, spaziando così dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Duemila.

All’interno dell’album vi sono riferimenti a Fleetwood Mac degli anni Settanta, a Bruce Springsteen degli anni Ottanta, agli Oasis, Third Eye Blind e Portishead degli anni Novanta, e riferimenti agli anni Duemila che spaziano da Britney Spears a Deftones fino a Postal Service. Halsey ha pubblicato l’irriverente singolo Safeword, accompagnato da un video diretto da Lana Jay Lackey, e ha pubblicato Badlands: Decade Edition Anthology, dieci anni di distanza dall’uscita del suo iconico album di debutto Badlands, prima di iniziare il suo tour Back To Badlands Tour.

L’album Badlands rimane ancora oggi incredibilmente attuale, sia nel sound sia nelle intenzioni che contiene. I temi della dissociazione, ribellione e la confusione delle emozioni, rispecchiano perfettamente il linguaggio della Gen Z di oggi. Brani come Colors, Control e Gasoline, nonostante siano passati anni dalla loro uscita, continuano a tornare virali sui social, grazie alla profondità dei loro testi e al loro sound contemporaneo. I biglietti per Halsey a Milano sono disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation dalle ore 12.00 di lunedì 26 gennaio, la vendita generale dei biglietti ha invece inizio martedì 27 gennaio alle ore 12.00.