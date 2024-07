Halsey si sfoga contro i suoi fan: “Siete cattivi, mi pento di essere tornata”

La scorsa settimana Halsey è tornata con Lucky, singolo che riprende nel ritornello la famosa hit del 2000 di Britney Spears. A distanza di qualche giorno dal suo comeback, la cantante americana ieri sera si è sfogata su Tumblr e ha accusato la maggioranza dei suoi fan di essere cattiva nei suoi confronti, motivo per cui si sarebbe pentita di questo ritorno musicale.

“I miei stessi fan sono senza dubbio più cattivi con me di qualsiasi altra persona sul pianeta. Non parlo per tutti voi, ovviamente. Ma una volta era solo una minoranza a essere orribile con me e ora sembra che la maggioranza sia lì solo per intervenire occasionalmente con la propria opinione negativa, dicendo quanto mi odiano o quanto sono orribile. E per me è difficile impegnarmi in uno spazio completamente privo di gentilezza, simpatia, pazienza e decenza umana. Soprattutto dopo anni passati a nascondermi per paura che accadesse questa cosa. Ho quasi perso la vita. Non farò più nulla che non mi renda felice. Non posso permettermelo spiritualmente. Quando mi sono ammalata tutto quello a cui potevo pensare era stare meglio, così da poter tornare ed essere di nuovo parte di questo, ma non so nemmeno più cosa sia ‘questo’ e ora vorrei solo strisciare in un buco e mi pento di essere tornata”.

Halsey pens new Tumblr post about fan negativity online: “My own fans are hands down meaner to me than any other people on the planet…I want to crawl in a hole and I regret coming back.” pic.twitter.com/BC0XpHkhM5 — Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2024

Halsey e i post di Britney Spears.

La popstar il mese scorso ha dichiarato di aver avuto il permesso di Britney Spears di poter utilizzare ‘Lucky’, aggiungendo quanto sia grande il suo amore e la sua ammirazione per la principessa del pop. I problemi sono arrivati quando è uscito il video della nuova Lucky, infatti sul profilo Twitter della Spears è apparso questo post: “Per ovvie ragioni sono molto turbata dal video di Halsey. Mi sento molestata, violata e vittima di bullismo. Non pensavo che un’artista come lei e una persona che ho guardato e ammirato mi avrebbe illustrato in un modo così ignorante, facendomi passare per una pop star superficiale senza cuore o preoccupazione alcuna. Ho i miei problemi di salute ed è per questo che ieri ho chiuso il mio account IG. Lo rimetterò sicuramente in piedi per dimostrare che ci tengo. Oggi parlerò con i miei avvocati per vedere cosa si può fare al riguardo. Mi sembra una cosa illegale e crudele“.

Poche ore dopo Britney ha scritto: “Notizie false! Quello che ha scritto quelle cose non ero io. Amo Halsey ed è per questo ho cancellato tutto“. Tweet al quale Halsey ha replicato: “E io amo Britney. Da sempre e per sempre. Sei la prima persona che mi ha fatto capire cosa significa essere ispirati“.