Halsey e Suga dei BTS insieme per il video di Lilith, da Diablo IV

Blizzard Entertainment ha annunciato il video musicale ufficiale “Lilith (Diablo IV Anthem)” dell’artista multi-platino Halsey e Suga dei BTS, in uscita il 5 giugno 2023. I primi 20 secondi sono stati presentati in anteprima all’evento di lancio di Diablo IV al Vibiana di Downtown Los Angeles. Numerose le celebrities ospiti, come Gottmik (RuPaul’s Drag Race) e il rapper Offset, Tinashe (cantante), David Harbour (attore, Stranger Things), Khleo Thomas (attore e giocatore) e altri, con un DJ set di Zedd ad animare la festa, mentre le immagini a tema venivano proiettate sulle pareti. “Oggi c’è molto da festeggiare: il lavoro del nostro incredibile team, il nuovo inno di Diablo IV composto da Halsey e i giocatori che entrano per la prima volta nella visione completa di Diablo IV. Questo è il culmine di anni di duro lavoro e non vediamo l’ora che i giocatori diventino parte di Sanctuarium insieme a noi”, ha dichiarato Rod Fergusson, Direttore Generale di Diablo. Diablo IV sarà disponibile il 6 giugno su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.

