Halsey è incinta!

Ad annunciarlo è stata proprio la cantante via Instagram in piena modalità Franceska Pepe con tanto di “SORPRESONE!” e servizio fotografico col pancione in bella vista.

Halsey announces she’s pregnant with first child: “surprise! 🍼🌈👼🏻” pic.twitter.com/Jo2F6awr44 — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2021

La cantante aspetta il suo primo figlio dallo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, che ha commentato così il post: “Il mio cuore così pieno, ti amo, dolcezza“. Soltanto di recente i due hanno ufficializzato la loro relazione, dato che fino allo scorso anno lei stava con l’attore di American Horror Story, Evan Peters.

Halsey incinta, nel 2020 la fake news

“Halsey incinta” era stato battuto anche l’anno scorso da diversi media americani, suscitando questa risposta della cantante:

“Non sono ancora incinta. Sono ancora allergica al glutine. Amo ancora i pancakes. È un maschio? È una femmina? È un pancake“.

Halsey incinta, la reazione dei social

La mia reazione quando ho visto il post di Halsey: pic.twitter.com/DOt76hmhmG — Mrx; 🥀 (@CALAMITYZN) January 27, 2021

HALSEY HA DECISO DI FARMI PIANGERE TUTTE LE LACRIME CHE HO IN COPRO Questo “🌈” non è per nulla un caso.

Posso solo piangere. pic.twitter.com/wG39F2ABYh — Milkovich• ⎊Tony •MJ👼🏻•Mads💛 (@inChesterarms) January 27, 2021

Sono felicissima che Halsey ci abbia reso partecipi di questa grande notizia, perché si merita tutto l’amore del mondo e sono sicura che sarà una mamma spettacolare. 🥺

La seguo da poco più di un anno, ma so bene quanto questo significhi per lei. 💜

E poi che perfezione è : pic.twitter.com/WyHQ7FQzLP — sᴜɢᴀ⁽ʳ⁾; ᴮᴱ (@milkieyoon) January 27, 2021

Halsey incinta mi fa proprio sentire vecchia io ricordo ancora la me che cantava We are the new americanaaa — Kate🦋⁷ (@SpringDay_Kate) January 27, 2021