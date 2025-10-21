Halloween nel Mondo: Le Migliori Destinazioni da Visitare

Halloween sta diventando sempre più popolare in Italia, con il 64% delle famiglie che partecipa alle celebrazioni. Il ritorno di un giro d’affari superiore ai 300 milioni di euro evidenzia questo trend, insieme all’aumento di interesse per il Giorno dei Morti messicano.

Numerosi italiani viaggiano verso luoghi dove Halloween è festeggiato in modo tradizionale, cercando di immergersi nelle storie e nelle tradizioni legate a questa festa. Civitatis, una piattaforma specializzata in tour ed esperienze di viaggio, ha selezionato quattro destinazioni dove scoprire la storia di Halloween.

In Irlanda, Dublino è considerata la culla di Halloween, con le sue tradizioni risalenti al festival celtico di Samhain. La città offre strade storiche, castelli e leggende che evocano l’essenza della festività. Un’escursione nella Valle Celtica del Boyne permette di visitare siti storici come la Collina di Tara e il Castello di Trim.

Negli Stati Uniti, New Orleans è un luogo emblematico per Halloween, famosa per il suo mix culturale e le tradizioni voodoo. Durante la festività, il French Quarter si anima con sfilate e feste, mentre tour nei cimiteri storici rivelano l’atmosfera più misteriosa della città.

In Messico, Oaxaca e San Miguel de Allende offrono esperienze uniche legate al Día de Muertos, un evento colorato e ricco di rituali. Durante queste celebrazioni, è possibile esplorare altari decorati e partecipare a feste che uniscono sacro e festivo.

Infine, in Brasile, Hopi Hari trasforma Halloween in un evento divertente e spaventoso, con attività adatte a tutte le età e tour che esplorano il lato gotico del Paese.