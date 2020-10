Quest’anno sarà un Halloween un po’ sui generis fra Covid-19, restrizioni e chiusure, ma nonostante tutto le celebrità continuano a proporre i loro travestimenti. E dopo aver visto il rapper Lil Nas X vestito da Nicki Minaj, ecco Kylie e Kendall Jenner in versione se stesse adolescenti.

Le sorelle Jenner hanno infatti riproposto un loro vecchio look di Halloween rendendolo però più audace: Kylie ha modificato la sua tunica in un due pezzi super aderenti, mentre Kendall ha trasformato il top in un reggiseno ed ha realizzato uno spacco vertiginoso alla minigonna.

Geniali.