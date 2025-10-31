18.1 C
Spettacolo

Halloween in Versiliana: magie e racconti per bambini

Halloween in Versiliana: magie e racconti per bambini

La Versiliana ha ospitato un evento speciale per celebrare Halloween, unendo la bellezza del parco alle tradizionali tematiche spaventose. Mercoledì, i bambini delle scuole materne “Rodari” della Quadrellara, insieme ai loro genitori, hanno partecipato a un’attività nel parco, dove le maestre hanno letto storie di paura. Questa esperienza ludico-formativa, arricchita da letture e canzoncine a tema, ha riscosso grande entusiasmo tra i piccoli e le loro famiglie. Le insegnanti hanno espresso un sentito ringraziamento alla Fondazione Versiliana, in particolare al vicepresidente Giorgio Cardellini e al personale per l’ospitalità e la disponibilità. Hanno sottolineato l’importanza di far vivere ai bambini la magia e le emozioni che il parco trasmette.

L’iniziativa ha anticipato un doppio appuntamento previsto per oggi, in occasione della tradizionale festa con le zucche, ricca di dolcetti, scherzetti e mistero. Il centro di Tonfano diventerà il fulcro dell’evento, animando lo spazio “Agorà” in piazza XXIV Maggio dalle 15 alle 18:30. La contrada Marina, insieme all’associazione “Marina eventi” e al patrocinio del Comune, ha preparato un programma coinvolgente con attività per tutte le età, come truccabimbi e giochi a premi. Tonfano si trasformerà così in un divertente parco a tema, dove ogni maschera sarà protagonista di questa festa “mostruosa”.

Inoltre, la celebrazione proseguirà nel centro storico con “Una biblioteca da brividi” presso la biblioteca comunale “Giosuè Carducci”. I bambini dai 3 ai 6 anni potranno partecipare allo “Special Halloween storytelling” con la “magic teacher” Elisa, seguito da uno spettacolo di magia a cura de “I Senza Nome”. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione.

