Da stranotizie
Halloween in Italia: rischi per la salute mentale e spirituale

Nella nostra società, la perdita di fede e la disinformazione influenzano negativamente l’opinione pubblica, con effetti pericolosi su scelte e comportamenti. La festa di Halloween, sempre più popolare, ha oscurato le solennità religiose come Ognissanti e la Commemorazione dei defunti, diventando un evento consumistico che affonda le radici nell’occulto e nel satanismo.

Halloween non è una semplice festa; nasconde una celebrazione di origine celtica, il Samhain, associata a riti magici e alla venerazione di forze malefiche. La notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre è considerata significativa dai satanisti, che praticano rituali per evocare demoni e rafforzare il loro potere. Anche chi non partecipa attivamente può entrare in contatto involontariamente con queste energie oscure.

Questa celebrazione esalta Satana e gli spiriti maligni, spingendo spesso le persone, in particolare i giovani, verso il disagio psichico e, in alcuni casi, forme gravi di autolesionismo. La Chiesa avverte contro le pratiche di magia, che possono portare a gravi conseguenze spirituali.

L’interesse per Halloween ha generato preoccupazione per la vulnerabilità dei giovani, spesso attratti da contenuti occultisti sui social media. I professionisti della salute mentale segnalano un aumento di disturbi come attacchi di panico e crisi di ansia. In qualità di esperto, è chiaro che tali fenomeni possono avere effetti devastanti.

In contrasto con Halloween, Ognissanti rappresenta una festa di luce e speranza, proponendo figure di santi come modelli da seguire. È fondamentale riconoscere il valore di queste celebrazioni e prevenire l’adozione di pratiche nocive e pericolose, proteggendo così le nuove generazioni.

