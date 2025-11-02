16.1 C
Halloween e Festa dei Morti ad Agrigento: eventi imperdibili

Un weekend ricco di eventi attende Agrigento, partendo da Halloween e culminando con la festa dei morti. Gli organizzatori si impegnano a valorizzare tradizioni locali, concentrandosi su ricordi d’infanzia invece di Festività di origine celtica e americana. L’appuntamento principale è il concerto di Claudio Baglioni al teatro Pirandello, mentre il 2 novembre, primo giorno di novembre, si potrà visitare gratuitamente la Valle dei Templi e partecipare a eventi che uniscono cultura e tradizione.

Il concerto di Baglioni, parte del tour “Piano di volo Solotris”, avrà luogo in tre date già sold out. Recentemente l’artista ha incantato il pubblico a Lampedusa e ora si prepara a proseguire la sua tournée in altre città italiane.

La festa dei morti offrirà l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici, con eventi speciali per bambini. In particolare, CoopCulture organizza un laboratorio sulla paura, dove i più piccoli esploreranno miti e leggende.

Alla Fattoria degli asinelli si festeggerà Halloween con “Il bosco delle zucche”, un’occasione per divertirsi in maschera. Il “Tesoro dei bambini” proporrà attività per scoprire le tradizioni siciliane legate alla festa dei morti con laboratori e giochi.

Sabato si svolgerà anche “Il Simposio degli Dei” allo Stelai, una cena-spettacolo che mescola mito e cucina in una location unica. Inoltre, il 31 ottobre si concluderà il progetto “Sphairos” con eventi filosofici e un talk sull’attualità.

Infine, si inaugurerà una mostra artistica all’ex carcere e si terrà un incontro culturale alla Fondazione Sciascia, approfondendo il legame tra Sciascia e Tobino.

