Halloween 2023, tutte le maschere delle celebrità di Hollywood

Manca sempre meno alla notte di Halloween ma oltre oceano si sa, la festività la festeggiano tutta la settimana. Da giorni, infatti, molti personaggi pubblici si sono mostrati mascherati.

La rapper Megan Thee Stallion si è vestita da fiore nel suo party privato a tema Regina di Cuori ispirata al film di Tim Burton.

Megan Thee Stallion for her Tim Burton-themed ‘Hottieween’ party. pic.twitter.com/4ueqmEDpNt — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Charli D’Amelio si è travestita (non credo fosse per Halloween, ma mi piace pensarlo) da cassiera di Walmart.

Charli D’Amelio working as a cashier at Walmart in new video. pic.twitter.com/lNw2bJq3YW — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Mentre le star di Riverdale, Camila Mendes, Madelaine Petsch e Lili Reinhart si sono mascherate rispettivamente da Catwoman, Poison Ivy e Harley Quinn.

Justin Bieber ha invece optato per una versione rivisitata e corretta di Fred Flinstone, mentre Anitta è quella più “in tema” con tanto di sangue ovunque.

Anitta stuns in her Halloween costume. pic.twitter.com/PMESAz7cNS — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Menzione speciale per Paris Hilton che per Halloween 2023 si è travestita da Katy Perry in tour, mentre Demi Lovato è stata Biancaneve.

Paris Hilton dressed up as Katy Perry for Halloween. pic.twitter.com/3vIuJqb9gE — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Demi Lovato as Snow White for Halloween. https://t.co/vlXWPtgZcW — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Halloween 2023, i costumi

In modalità “Tale e Quale Show“; oltre Paris Hilton che è stata Katy Perry sottolineo anche la Sirenetta Halle Bailey che ha vestito i panni di Janet Jackson; Kendall Jenner quelli di Marilyn Monroe e Lizzo quelli di Tina Turner.

Halle Bailey and DDG dress as Janet Jackson and Tupac in ‘Poetic Justice’ for Halloween. pic.twitter.com/Vyr3Jrul0o — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Kendall Jenner as Marilyn Monroe for Halloween. pic.twitter.com/NIQ4uWINHa — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Lizzo honors the late Tina Turner with her Halloween costume. pic.twitter.com/smd6XDKflN — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Chiude Adele in versione Morticia Addams.