Halle Berry è stata fra le protagoniste della serata degli Oscar 2021 e quando si è presentata sul red carpet tutti sono rimasti a bocca aperta e non solo per la sua bellezza incorniciata in un abito di Dolce e Gabbana, ma anche – e soprattutto – per il caschetto spettinato ed asimmetrico.

Un taglio che non stava granché bene alla Berry che in passato ha invece dimostrato di essere bellissima anche con i capelli corti.

L’attrice aveva in qualche modo annunciato il taglio stuzzicando la curiosità dei suoi fan, pubblicando qualche giorno prima una foto con delle ciocche di capelli tagliati. Così, quando si è presentata sul red carpet degli Oscar 2021 è stato subito uno SHOCK BECAUSE.

Halle Berry, la verità sul caschetto degli Oscar

Ma come rivelato proprio da Halle Berry su Twitter si è trattato di uno scherzo: era una parrucca.

“Caschetto degli Oscar… Stavo scherzando! Grazie per i meme”.

Insomma, l’attrice ha trollato tutti.

love you guys and your memes. xx — Halle Berry (@halleberry) April 30, 2021