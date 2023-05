Halle Bailey, l’enorme cifra spesa per la sua acconciatura in La Sirenetta: “Lavoro costosissimo”

La Sirenetta è finalmente arrivata al cinema e ha diviso critica e pubblico. Ma su una cosa sono quasi tutti d’accordo, la bravura di Halle Bailey e il fatto che – a dispetto delle polemiche degli ultimi due anni – sia perfetta nel ruolo di Ariel. Ad occuparsi dell’acconciatura dell’attrice è stata l’hair designer (vincitrice di un Oscar) Camille Friend. In una recente intervista rilasciata a Variety la Friend ha rivelato che il lavoro sui capelli di Halle Bailey è costato oltre 150.000$.

“I capelli di Halle le arrivano fino alla vita, oltre 60 cm. E metterle una parrucca sarebbe sembrato strano. I suoi capelli fanno parte di lei. Abbiamo preso però dei capelli lunghi circa 70 cm, colorati appositamente per lei e incollati con punte di cheratina. Ci sono tre sfumature di rosso. Abbiamo speso molto, non vorrei dire cifre sbagliate, ma abbiamo speso almeno 150.000 Dollari perché abbiamo dovuto lavorarci molto. È stato un processo molto lungo. Abbiamo anche dovuto capire come dare l’effetto del galleggiamento. I lock non galleggiano come volevamo. I capelli dovevano ‘ballare’ e quindi abbiamo aggiunto anche delle ciocche di capelli naturali, sciolti”.

This picture for me is the most culturally forward aspect of #TheLittleMermaid production. The fact that they hired and paid black hair care professionals to properly do Halle’s goddess locs as Ariel. May this become a standard onset for black actors.🙏🏾🧜🏾‍♀️ pic.twitter.com/sI5xjS9zUz — HopingSomethingLessEvilThanTheBirdAppCatchesOn (@MsGo) May 26, 2023

