Halftime Show del Super Bowl 2022: il video dello spettacolo messo in piedi da Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige.

La storia del rap e dello show business americano è passata per il SoFi Stadium di Inglewood, in California. Nell’Halftime Show del Super Bowl 2022 i mostri sacri del grande rap internazionale hanno messo in piedi uno spettacolo unico, senza eguali nella storia e con una special guest da brividi. Sotto la ‘regia’ di Dr. Dre, una sorta di padrino del rap a stelle e strisce, Eminem e Snoop Dogg si sono scatenati con le loro barre serrate, in uno show reso ancora più completo dalla presenza di Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Andiamo a goderci il video di una performance che rimarrà impressa per sempre nella memoria degli amanti del mondo hip hop.

Halftime Show 2022 del Super Bowl

Lo spettacolo dell’intervallo lungo del Super Bowl, la finale dell’NFL, è stato senza precedenti. In pochi minuti al centro del campo è stato montato in super palco, per far spazio a Dr. Dre e Snoop Dogg, che sono entrati per primi in scena, eseguendo insieme The Next Episode e poi California Love.

Snoop Dogg

Nel mezzo di uno show già infiammato, quando tutti aspettavano l’arrivo di Eminem, a sorpresa si è presentato sul palco un altro dei signori del rap americano: 50 Cent. L’artista è apparso a testa in giù, e ha presentato in mondovisione In da Club, uno dei suoi più grandi successi. Lo hanno seguito quindi Mary J. Blige, una delle regine dell’hip hop americano, che ha attaccato con Family Affair, mentre Kendrick Lamar si è preso la scena rappando M.A.A.D. City. Tutto qui? No, il meglio deve ancora venire.

Il video dell’Halftime Show 2022

L’ingresso in scena più atteso dai fan di tutto il mondo era quello di Eminem, che è apparso sul tetto del palco sulle note di Forgot About Dre e poi Lose Yourself, con l’accompagnamento alla batteria di un personaggio straordinaio, Anderson .Paak. L’apice probabilmente di uno show che ha ricordato al mondo intero cos’è stato e cos’è ancora oggi il rap negli Stati Uniti. Il video dell’intera esibizione è disponibile su YouTube.