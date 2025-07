Hainan: opportunità di investimento per le aziende italiane

Il 25 luglio, il Presidente dell’Italy China Council Foundation (ICCF), Mario Boselli, ha concluso la sua missione ufficiale a Hainan, iniziata il 22 luglio a Sanya. Durante il suo soggiorno, ha incontrato il Vice Governatore della provincia, Bateer, per discutere i risultati positivi di vari incontri con istituzioni e aziende locali.

Boselli, in qualità di Advisor al International Economic Development Advisory Group di Hainan, ha visitato diversi progetti significativi come il China Resource Haitang Project e il Boao Lecheng Medical Tourism Pilot Zone. Ha sottolineato l’importanza delle strutture d’eccellenza che ha osservato, evidenziando come Hainan rappresenti oggi un hub strategico per innovazione, commercio e investimenti.

Nel corso dell’incontro, il Vice Governatore ha informato Boselli sulle nuove misure di supporto destinate a imprenditori e investitori interessati a stabilirsi sull’isola, in particolare per sviluppare il porto di libero scambio.

Entrambe le parti hanno espresso il desiderio di rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione dell’isola e l’ICCF. Boselli continuerà a svolgere un ruolo attivo nel fornire consulenza per lo sviluppo economico della regione e nel promuovere le relazioni tra Italia e Cina, mirando a valorizzare la presenza reciproca nei mercati internazionali.