Hailey Bieber: Selena Gomez, una ‘spina nel fianco’

Nonostante la loro relazione sia terminata da anni, Justin Bieber e Selena Gomez continuano a essere protagonisti di discussioni accese tra i fan. La nuova moglie di Justin, Hailey Bieber, ha espresso il suo disagio riguardo agli insulti ricevuti sui social, dichiarando: “Molti pensano che io abbia rubato il vero amore. Io accetto di non piacere, ma merito rispetto. Le cattiverie influenzano me e mio marito”.

Per tentare di mettere a tacere le polemiche, nel 2022 Hailey e Selena si sono mostrate insieme in un evento a Los Angeles. Da quel momento, Hailey ha iniziato a mettere “like” ai post di Selena, inclusi quelli legati al suo fidanzamento con Benny Blanco. Tuttavia, recenti “like” di Hailey a post critici nei confronti di Selena hanno riacceso le tensioni tra i fan.

Nel nuovo documentario su Justin, TMZ riporta che Selena è frequentemente al centro dei pensieri di Hailey, con fonti che rivelano come quest’ultima sembri ossessionata dalla ex di suo marito. Secondo un insider, Hailey considera Selena una sorta di “spina nel fianco”, pur non essendo mai stata direttamente danneggiata da lei. Il documentario suggerisce che questo atteggiamento non sia sano, poiché, nonostante siano trascorsi anni dalla storia d’amore tra Justin e Selena, Hailey continua a pensare frequentemente a lei.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it