Haiki+ Innovatec, il nuovo impianto di rifiuti a Lazzate è pienamente operativo

Haiki+, una subholding di Innovatec, recentemente attiva nella gestione dei rifiuti, ha inaugurato un nuovo impianto a Lazzate due mesi fa. Innovatec è una società quotata su Euronext Growth Milan e si concentra sull’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Il progetto rappresenta un investimento strategico di circa 5 milioni di euro e si inserisce nel piano di crescita di Haiki+, che prevede la quotazione su EGM nel 2025.

L’impianto di Lazzate è progettato per trattare fino a 50.000 tonnellate all’anno di rifiuti non pericolosi e ha già creato occupazione per circa 40 persone. Secondo Flavio Raimondo, Amministratore Delegato di Haiki+, questa struttura è essenziale per supportare la riduzione dei rifiuti destinati a discariche e per promuovere la termovalorizzazione, contribuendo così a una gestione dei rifiuti più sostenibile.

Raimondo ha sottolineato che questo impianto non solo aiuta la comunità locale offrendo nuovi posti di lavoro, ma rappresenta anche un passo significativo verso la realizzazione di un modello di economia circolare, dove i materiali vengono riutilizzati e riciclati anziché finire in discarica. L’approccio di Haiki+ è in linea con le attuali tendenze globali verso una maggiore sostenibilità e responsabilità ambientale.

Il nuovo impianto è quindi visto come un elemento chiave nel percorso di Haiki+ verso un modello di business che integra l’innovazione tecnologica con pratiche eco-sostenibili. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità, Haiki+ si posiziona in maniera strategica per rispondere alle sfide del settore dei rifiuti, contribuendo al contempo al benessere economico della comunità di Lazzate.

In sintesi, l’inaugurazione del nuovo impianto rappresenta non solo un investimento economico, ma anche un impegno verso una gestione più efficiente e responsabile dei rifiuti. Haiki+ punta a diventare un attore fondamentale nel panorama della sostenibilità ambientale in Italia, attraverso pratiche che mirano a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere l’economia circolare.