HaiFen Android TV BOX, Q PLUS Android 10.0 TV BOX 2GB RAM/16GB ROM H616 Quad-Core cortex-A53 Support 3D 6K Ultra HD H.265 2.4GHz WiFi 10/100M Ethernet HD Smart TV BOX

System Config

Caratteristiche principali

OS: Android 10.0WIFI: 2.4GLAN: Ethernet:Standard 10/100M RJ-453D: Accelerazione grafica hardware 3D

Supporto per video sottotitoli in più lingue e formati multipli

MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding (ISO/IEC-10918)

Supports JPEG thumbnail, scaling, rotation and transition effects

Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file

HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6 ,RealVideo8/9/10

Supporta il formato multimediale: Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg

Supporto per il formato musicale: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE

Supporto formato foto: HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

USB host: 2 High speed USB 2.0

File system HDD: FAT16/FAT32/NTFS

Supporta sottotitoli: SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

Uscita video ad alta definizione: SD/HD max. 6K pixel

Tipo di lingua OSD: Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo/Italiano/ecc. Lingue multilaterali

Mouse / tastiera: supporta mouse e tastiera tramite USB; supporta mouse e tastiera wireless a 2,4Ghz tramite dongle USB a 2,4 GHz

HDMI: HDMI 2.0 up to 6K Output with HDR, CEC and HDCP 2,2, 6K@30fps max resolution output

4K2k hd decoding: 6K H.265 Hardware Video Decode and 6K Output

1080P/AV/3G: Supporto

SPDIF/IEC958: Coaxial