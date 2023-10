Hai un cane di taglia piccola (o ne vorresti uno) devi sapere questo

Essere piccolo non significa non aver bisogno di attenzioni. Vediamo cosa devi sapere se hai un cane di taglia piccola o se ne vorresti uno.

I cani non sono tutti uguali, alcuni hanno caratteri diversi altri hanno aspetti fisici diversi. Infatti alcuni possono essere di grande taglia e altri di piccola taglia. Tuttavia le diverse caratteristiche fisiche e comportamentali non sono fattori che rendono una razza di cane meno importante rispetto ad un’altra.

Infatti proprio come i cani di grossa taglia anche i cani piccoli hanno bisogno di attenzioni e cure adeguate al loro aspetto fisico. Se hai un cane di piccola taglia o se hai deciso di adottarne uno prima di farlo dovresti sapere alcune cose importanti sul tuo amico a quattro zampe.

Hai un cane di taglia piccola: devi proprio sapere questo

Adottare un amico a quattro zampe significa prendersi tutte le responsabilità affinché Fido possa avere un’ottima salute mentale e fisica. Ciò vale non solo per i cani di grande taglia ma anche per i cani di piccola taglia.

Infatti molto spesso si pensa che una palla di pelo essendo piccola non abbia bisogno delle attenzioni che spesso si danno solitamente ai cani di grossa taglia. Ma non è affatto così. Infatti anche le nostre piccole palle di pelo hanno i loro problemi, le loro stranezze e anche le loro abitudini. Se hai un cane di piccola taglia o vorresti adottarne uno devi sapere le seguenti cose.

Malattie

Proprio come i cani di taglia grande, anche le nostre piccole palle di pelo possono ammalarsi. Inoltre sono più soggette a certe malattie. Infatti i cani di piccola taglia possono soffrire degli effetti dei pool genetici e della parentela di razza.

Nelle razze di piccola taglia è molto comune la sindrome di Legg-Calvé-Perthes, una paleontologia che colpisce l’osso dell’anca del cane che può portare all’artrite nel nostro amico a quattro zampe, ad un collasso dell’anca o alla morte. Oltre a tale patologia, i disturbi che possono colpire i nostri piccoli amici a quattro zampe c’è anche la cecità, la displasia prematura dell’anca e il cancro.

Deve camminare

Possiamo facilmente notare, quando camminiamo per strada, piccoli cani in borse o in braccio ai loro umani. Secondo gli esperti ciò è sbagliato, in quanto, pur essendo cani di piccola taglia, proprio come i cani di grande taglia, hanno bisogno di esercizio, quindi hanno bisogno di camminare molto. Inoltre ricordiamo che durante le uscite al freddo, i nostri piccoli amici pelosi spesso hanno bisogno di essere “vestiti” con maglioncini adatti a loro.

E’ molto protettivo

Differentemente da ciò che si possa pensare, sebbene i cani di piccola taglia siano molto amichevoli e simpatici, sono anche molto vigili e protettivi nei confronti dei loro umani. Infatti alcune razze di cani come il Chihuahua, il Terrier, il Barboncino sono molto iper territoriali, nonostante le loro dimensioni. Per questo motivo è necessario seguire una routine di addestramento specifico per la razza del tuo amico peloso.

Ha bisogno di esigenze nutrizionali diverse

Le nostre piccole palle di pelo hanno esigenze nutrizionali molto diverse dai cani di grande taglia, in quanto hanno un metabolismo più veloce e bruciano più energia, di conseguenza richiedono più cibo rispetto al loro peso.

Quando si dà da mangiare a un cane di piccola taglia, bisogna fare attenzione anche ai cereali, in quanto il sistema digestivo di questi cani non è molto capace di digerire alcuni tipi di cereali, che molto spesso sono presenti negli alimenti per cani più economici.

Una quantità di cereali eccessiva può portare alla nostra palla di pelo dei problemi di salute, per questo motivo bisogna fare attenzione. Inoltre anche le dimensioni del cibo sono diverse dalle dimensioni del cibo che diamo ai cani di grossa taglia. Ciò perché i cani piccoli non possono masticare pezzi troppo grandi in quanto presentano bocche piccole.