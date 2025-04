Hai trovato un nido di uccelli? Stai tranquillo, ti spieghiamo passo dopo passo cosa fare.

In primavera, è possibile imbattersi in nidi di uccelli nel proprio giardino, terrazzo o balcone. Se scoprire un nido, la cosa migliore da fare è non intervenire e osservare da lontano. Avvicinarsi, spostare rami o guardare dentro al nido può disturbare gli uccelli e mettere a rischio uova e pulcini. È fondamentale non toccare, non spostare e non potare le vegetazioni vicine fino ad agosto, per evitare di stressare i genitori e rendere il nido più vulnerabile a predatori e intemperie.

Inoltre, se hai gatti o cani, è importante tenerli controllati, poiché sono tra i pericoli più gravi per i giovani uccelli che iniziano a esplorare il mondo esterno. Se trovi un pulcino a terra, non allarmarti subito: alcune specie, come i merli, escono dal nido prima di imparare a volare, ma continuano a essere nutriti dai genitori. Se il pulcino sembra ferito o è in una situazione pericolosa, collocalo in sicurezza in una scatola e contatta un centro di recupero per animali selvatici.

Osservare un nido offre un’opportunità unica per apprezzare la bellezza della natura. Puoi monitorare la crescita dei pulcini e il loro primo volo senza disturbarli. Inoltre, puoi utilizzare app come Ornitho, eBird o iNaturalist per segnalare la presenza del nido e contribuire così alla ricerca degli ornitologi. Trovare un nido nel proprio giardino significa ricevere un segno di fiducia dalla natura, e proteggerlo è un gesto importante.