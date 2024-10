Hai trovato delle unghie in casa? Ti spiego perché succede e se è preoccupante.

Quando si adottano gatti, è essenziale comprendere il loro ciclo vitale per gestire eventuali cambiamenti fisici, come la perdita di pelo, sonno prolungato o la caduta delle unghie. Se trovi unghie in casa, può scaturire preoccupazione. Prima di tutto, osserva se l’unghia è intera o rotta. La caduta delle unghie potrebbe derivare da un infortunio, come un salto andato male o un litigio con un altro gatto. In tal caso, se noti sangue o se il gatto mostra segni di dolore, è importante contattare il veterinario per prevenire infezioni e garantire una corretta guarigione.

Se trovi solo un’unghia, l’ipotesi di un infortunio è più realistica. Tuttavia, se noti diverse unghie attorno alla cuccia o al tiragraffi, potrebbe essere un fenomeno naturale. Infatti, i gatti mutano le unghie per sostituire la parte più vecchia e permettere la crescita di uno strato nuovo e più affilato. Questo processo è naturale, e i gatti graffiano diverse superfici proprio per favorirlo. Dopo la muta, gli artigli nuovi risultano più taglienti e pronti all’uso.

La perdita delle unghie a causa di malattie è rara nei gatti, poiché non esistono patologie feline note che causano una caduta regolare delle unghie. Le unghie dei gatti si sostituiscono naturalmente, proprio come le nostre. Avere artigli affilati è cruciale per la caccia, l’arrampicata e la difesa. Un gatto domestico cambia le sue unghie circa 4-6 volte l’anno, quindi è normale trovare questi “residui” in giro per casa. Un tiragraffi o una superficie idonea per graffiare aiuta a mantenere unghie e muscoli attivi. Se il gatto preferisce graffiare il tappeto, potrebbe essere utile accorciare le unghie, ma è meglio lasciare che il processo avvenga naturalmente.

Se il gatto non graffia mai o se le unghie crescono eccessivamente, possono arricciarsi e danneggiare i cuscinetti delle zampe, richiedendo l’intervento del veterinario. In ogni caso, se hai dubbi sulla salute del tuo gatto, è sempre consigliabile consultare un veterinario.