Hai notato che il tuo gatto ti porta oggetti? La ragione è incredibile.

Non solo i cani, ma anche i gatti mostrano il comportamento di riportare oggetti, lasciando stupiti molti padroni. Questo gioco, noto per essere tipico dei cani, è in realtà imitato dai felini, i quali lo fanno per motivi legati all’apprendimento e all’istinto predatorio. Giocare per un gatto non è solo un passatempo, ma un modo per affinare le proprie abilità. Infatti, i gatti adorano oggetti che stimolino il loro intelletto e che richiedano uno sforzo fisico e mentale.

Tra i giochi preferiti dai gatti ci sono peluche e oggetti in gomma, che possono catturare la loro attenzione e incoraggiarli a rincorrerli e morderli. Il gioco del riporto può iniziare quando un gatto afferra un oggetto e poi torna indietro per rilanciarlo, dando vita a un ciclo di gioco che può durare a lungo. I gatti amano anche giochi mentali e oggetti da scoprire in contenitori o tunnel.

Nonostante la curiosità sul perché i gatti riportino oggetti, molte ricerche non hanno ancora spiegato del tutto questo comportamento. È emerso, però, che le razze di gatti più inclini a giocare in questo modo sono i maschi delle razze Siamese, Bengala e Ragdoll. I risultati di uno studio pubblicato su “Plos One” indicano che i gatti amano ciò che è stato lanciato loro, mentre un sondaggio dell’Università del Sussex ha rivelato che gli oggetti di interesse non si limitano ai giocattoli, ma includono anche elastici, tappi di bottiglia e qualsiasi altro oggetto che attiri la loro attenzione.

Non è necessario addestrare i gatti a giocare a questo modo; è un comportamento istintivo per loro, legato alla loro natura predatoria. Infatti, le ultime scoperte su un campione di circa 8000 gatti hanno rivelato che il 41% di essi riporta oggetti, il 40% inizia giochi e il 60% si diverte a prendere oggetti e portarli in giro. Questo suggerisce che, mentre i cani sono stati addestrati a questo gioco, i gatti lo praticano spontaneamente, spesso come risposta a noia o mancanza di stimoli in casa.