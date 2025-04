Hai mai visto un pozzo pieno di… polenta? Nel borgo più divertente delle Marche puoi trovare questo e tantissimo altro.

Nascosto tra le colline delle Marche, a 18 km dal mare Adriatico, si trova Corinaldo, un incantevole borgo medievale nella provincia di Ancona. Conosciuto come il “paese dei matti”, Corinaldo è apprezzato per il suo spirito ironico e la vivace cultura locale. Gli abitanti, pur non essendo folli, si sono guadagnati questo soprannome per il loro ingegno e umorismo.

Il borgo ha una storia ricca, radicata nel Medioevo, periodo in cui furono costruite le sue imponenti mura difensive, oggi tra le meglio conservate in Italia. Corinaldo è stato un punto di contesa tra le fazioni guelfe e ghibelline e ha subito numerosi eventi storici significativi, inclusa la ricostruzione post-sacco del 1360. Con il passare dei secoli, il borgo ha visto un fiorire dell’arte e della cultura, evidenti nell’architettura delle chiese e nei palazzi nobiliari.

Le leggende locali, come quella di Santa Maria Goretti, nativa del borgo, e la celebre storia del Pozzo della Polenta, arricchiscono l’atmosfera di Corinaldo. Qui ha luogo ogni anno la “Contesa del Pozzo della Polenta”, una celebrazione che omaggia la tradizione gastronomica locale. La cucina di Corinaldo è caratterizzata da piatti tipici come i passatelli, i vincisgrassi e i dolci al mosto.

Il borgo è raggiungibile in auto o con mezzi pubblici, con la stazione di Senigallia come punto di riferimento. Tra le attrazioni principali ci sono le mura medievali, il Santuario di Santa Maria Goretti, il Teatro Carlo Goldoni e la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi”. Corinaldo è un luogo dove la storia, la cultura e la gastronomia si intrecciano, creando un’esperienza unica e affascinante.