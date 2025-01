Hai mai provato a mostrare la lingua al tuo cane? Ecco cosa succede.

Tirare la lingua al cane può suscitare reazioni diverse da parte dell’animale. I cani sono animali sociali che instaurano legami affettivi con i loro proprietari, ma questo non significa che possano essere infastiditi senza conseguenze. È importante rispettare il loro spazio vitale, soprattutto quando ci sono bambini coinvolti. Un gesto come tirare la lingua al cane può lasciare l’animale sconcertato. Il veterinario Luca Giansanti, specializzato in comportamento canino, sottolinea che non ci sono danni neurologici o muscolari associati a questo gesto, a patto che non venga fatto in modo eccessivo, poiché un tiraggio eccessivo potrebbe lesionare il frenulo, causando dolore.

I cani provano emozioni simili a quelle umane e possono sentirsi preoccupati, felici o arrabbiati, ma non sempre associano queste emozioni a una causa specifica. Di conseguenza, un’azione come tirare la lingua potrebbe generare ansia o stress nell’animale. Gli animali domestici, come gli esseri umani, possono serbare rancore o offendersi, ed è fondamentale tenere presente questo aspetto nella loro educazione.

La comunicazione con i cani è principalmente non verbale e le punizioni possono compromettere la fiducia tra cane e proprietario. I metodi basati sul rinforzo positivo risultano più efficaci per insegnare ai cani, mentre le punizioni hanno effetti negativi. Infine, la vita in branco e secoli di addomesticamento hanno reso i cani altamente capaci nel comprendere i segnali umani, rendendoli ottimi compagni di vita.