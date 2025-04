Hai mai ordinato un capo in b? In questa città del Nord Italia anche il semplice espresso ha un nome diverso, e il motivo è davvero curioso.

Trieste è un crocevia di culture dove si incontra il Mediterraneo con il mondo slavo e il nord Europa, ed è famosa per il suo caffè, che ha origini nel porto di Trieste, collegato al commercio di caffè dal Settecento. Questa città friulana ospita Illy, un marchio di caffè di prestigio. A Trieste, il caffè è più di una bevanda: è un rito da gustare con calma, spesso accompagnato da libri o conversazioni, creando un’atmosfera ideale per letterati come Joyce e Saba. Gli storici caffè triestini fungono da centri di incontro, ognuno con una propria storia e fascino.

Il Caffè degli Specchi, inaugurato nel 1839, è un simbolo del passato austroungarico, frequentato da intellettuali e marinai. Il Caffè Tommaseo, il più antico, fondato nel 1825, è noto per la sua eleganza e attrattiva per artisti e commercianti. Il Caffè San Marco, aperto nel 1914, è celebre per la sua storia legata agli irredentisti, mentre il Caffè Torinese se ne distingue per l’arredo in stile liberty. Caffè Erbanis, dal 1832, è un punto d’incontro per giovani e intellettuali, arricchito da un affascinante mosaico pavimentale.

Per chi cerca dolci prelibatezze, la Pasticceria La Bomboniera offre delizie austro-ungariche, e il Caffè Pasticceria Pirona è noto per la sua storia legata a Joyce. Infine, a Trieste è essenziale sapere come ordinare il caffè: il “nero” è un caffè in tazzina, mentre il “capo” è un macchiato, e il “caffellatte” corrisponde al cappuccino.