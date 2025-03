Hai mai dormito in una stazione ferroviaria? In Scozia i veri amanti dei treni possono vivere questa esperienza.

Per un soggiorno unico, la stazione ferroviaria di Corrour è una meta imperdibile. Situata sulla West Highland Line, è la stazione più alta del Regno Unito e offre l’opportunità di esplorare un territorio selvaggio e incontaminato. Gli ospiti possono soggiornare nel vicino hotel, la Station House, accessibile in treno, bicicletta e automobile, che comprende anche un ristorante e negozi. L’area circostante offre 57 mila acri di natura, ideale per escursioni e attività all’aperto.

Nei pressi di Corrour si trova Beinn na Lap, una montagna dei Monti Grampiani, circondata da una regione che un tempo era una landa impervia, frequentata da pastori e mandriani. Oggi, grazie a una nuova gestione, la zona è un esempio di ospitalità scozzese e accoglie famiglie in un’atmosfera calda e inclusiva. I visitatori possono noleggiare barche per pescare, fare escursioni a piedi o in bicicletta, e osservare la fauna locale nelle foreste.

L’hotel alla stazione, la Signal Box, è aperto dal 2016 e dispone di tre camere doppie con bagno e un salotto panoramico che offre viste spettacolari. La struttura propone una deliziosa colazione scozzese e un servizio ristorante con piatti fatti in casa come zuppe, panini e stufati di cervo, accompagnati da whisky scozzese. Sebbene l’hotel sia chiuso in inverno, ci sono aperture straordinarie durante le festività natalizie, e le prenotazioni sono altamente raccomandate poiché le camere sono limitate. La riapertura per quest’anno è prevista a fine marzo. Arrivare a Corrour in treno è considerato il modo più romantico e semplice per visitare la stazione.