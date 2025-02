Hai mai avuto l’impressione che il tuo cane volesse farti ridere? Beh, forse ci hai preso!

Il tuo cane si comporta in modo divertente? Potrebbe voler farti sorridere. Chi vive con un cane ha probabilmente sperimentato momenti di ilarità condivisa. Secondo Stanley Coren, esperto di comportamento canino, l’idea che i cani possano cercare di farci ridere non è poi così lontana. L’osservazione di Charles Darwin già nel XIX secolo suggeriva che alcuni comportamenti canini potessero essere considerati scherzi. Ad esempio, un cane che lascia cadere un bastone vicino al padrone per poi sottrarglielo può esprimere umorismo. I cani, discendenti dai lupi, sviluppano schemi di interazione sociali e con la domesticazione, iniziata oltre 30.000 anni fa, abbiamo selezionato esemplari più inclini al gioco. Questo comportamento ludico si manifesta attraverso gesti come l’inchino o il scodinzolamento, che sono modi per comunicare con noi.

Un aspetto interessante è il suono simile a una risata emesso dai cani durante il gioco, che potrebbe favorire il rilassamento anche negli esseri umani. Tuttavia, Coren avverte che non possiamo essere certi che i cani abbiano un vero senso dell’umorismo. Quando un cane compie un’azione divertente, come rubare un bastone, potrebbe non essere consapevole di scherzare; piuttosto, potrebbe aver associato il nostro riso a un rinforzo positivo. Se un certo comportamento ci diverte, il cane è incentivato a ripeterlo. In fin dei conti, è meno importante domandarsi se i cani abbiano un senso dell’umorismo e più fondamentale riconoscere la loro capacità di regalarci emozioni, creando un legame speciale tra noi e loro.