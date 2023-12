“Hai litigato pure con la costumista”, Letizia vuota il sacco contro Sara

Letizia Petris durante il post puntata ha sostanzialmente dato della classista a Sara Ricci accusandola di aver litigato pure con la costumista del programma.

“Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che nessuno qua ha e ho pensato ‘ma davvero chi diventa famoso poi è così?’. Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta”.

La risposta di Sara Ricci, purtroppo, ha però confermato tutti i dubbi di Letizia Petris.

“Non sono una snob, ma io ho trent’anni di carriera e un’immagine, questo è il mio lavoro e non sono abituata a farmi vestire da altri, generalmente tutti gli abiti li scelgo insieme alla costumista. Ho 55 anni e se mi chiamano [gli autori, ndr] due volte non cade il mondo”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Io non ho un marito, ho delle proprietà da mantenere, se perdo un lavoro per me è un problema“.

“Ti guardo sbalordita perché siamo su due pianeti totalmente diversi” – ha continuato la Petris – “Però è anche vero che io vivo qua con star mondiali (????) come Grecia Colmenares e attori importanti (?????????) come Massimiliano Varrese e loro si comportano normalmente come noi. Ho fatto molte prove d’abito anche con Fiordaliso e Beatrice Luzzi e nonostante siano una cantante e un’attrice non le ho mai viste alzare la voce o dire alle costumiste ‘io questo non me lo metto’”.

La Ricci che si crede la nuova Magnani.