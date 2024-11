“Hai fatto la storia del tennis”, il messaggio di Meloni a Sinner

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo entusiastico supporto per Jannik Sinner, dopo che il giovane tennista ha vinto le ATP Finals di Torino, diventando il primo nella classifica mondiale alla fine della stagione. Meloni ha celebrato questo trionfo come una testimonianza del talento, della dedizione e della passione di Sinner per il tennis. La vittoria rappresenta un importante traguardo per il tennis italiano e segna un’ulteriore pagina storica nella storia di questo sport nel paese. La premier ha utilizzato il social media X per condividere le sue congratulazioni, sottolineando come Sinner stia contribuendo a rafforzare la presenza italiana nel panorama tennistico internazionale. La sua affermazione alle ATP Finals, un torneo che riunisce i migliori giocatori dell’anno, ha suscitato grande entusiasmo tra sostenitori e appassionati di tennis, dimostrando anche come i giovani talenti possano raggiungere risultati straordinari a livello globale.