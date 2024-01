Hai fatto arrabbiare il tuo cane? Questi 7 indizi ti riveleranno se è così!

Capire il comportamento del cane è importantissimo, se è arrabbiato con te lo dimostrerà in questo modo

Ogni buon padrone può incappare in un passo falso nella gestione del suo animale domestico, quando si parla di cani poi, alcuni sembrano davvero essere più permalosi e viziati di altri. Sono diversi i motivi per cui il nostro cane potrebbe avercela con noi, in genere questo accade in seguito a nostre arrabbiature nei suoi confronti, magari per via di qualche marachella di troppo, oppure per delusioni che magari involontariamente gli abbiamo dato. Quando un cane è arrabbiato è tuttavia facile capire il suo stato soprattutto perché lo dimostrerà in almeno 7 modi diversi. Non parliamo di un cane aggressivo che mostrerà i denti o drizzerà il pelo, ma del vostro cucciolo che ovviamente non arriverà a gesti tanto plateali nei vostri confronti a meno di situazioni estreme, ecco perché capire se è arrabbiato spesso non è così facile.

7 segni che tra voi ed il vostro cane c’è un momento di gelo, non sottovalutarli!

Per prima cosa bisogna capire che quando un cane cambia il suo atteggiamento vi è sempre motivo di allarmarsi, in genere un animale non mostra remore improvvise e durature, motivo per cui tante volte potremmo scambiare un malessere per un’arrabbiatura nei nostri confronti e sottovalutare magari problemi meno banali. Inoltre secondo i ricercatori un cane è si in grado di provare paura, ansia, rabbia o sconforto, ma non sarebbe in grado di associare queste emozioni a cause precise, anche se fosse davvero arrabbiato, quindi, il nostro cane probabilmente non lo sarebbe con noi.

Alcuni segnali indicano però che il cane ha qualche remota nei tuoi confronti ed uno di questi è il fatto di evitarti, un cane cerca sempre il suo padrone e qualora non lo facesse probabilmente è per qualcosa che non va. In questo caso però bisognerà prestare attenzione perché dietro un comportamento del genere molto spesso si nascondono altre insidie come malessere generale, stanchezza o addirittura depressione, tutti stati che il cane cerca di nasconderti ma che evidenzia proprio con questo comportamento.

Anche il modo in cui il cane ti guarda può essere indicativo, se ti guarda di traverso, si lecca le labbra o sbadiglia troppo, potresti pensare che è arrabbiato, in verità però questo comportamento sottolinea più precisamente ansia ed in questo caso dovresti smorzare la tensione magari offrendo un biscottino e parlandogli in mood dolce.

Un cane che dimostra insolitamente poco affetto potrebbe poi essere un po’ arrabbiato con voi, anche in questo caso però il discorso è valido solo se la cosa restasse momentanea, un comportamento prolungato di questo tipo indicherebbe che qualcosa non va assolutamente, per cui potremmo dover esporre tutto al veterinario.

Alcune volte tendiamo invece a leggere in modo corretto alcuni comportamenti come quello di spingere con la testa o con la zampa su di noi. Questo modo di fare del cane non indica che questo è arrabbiato ma anzi, un cane in questo modo vuole invitarci ad interagire con lui, oppure chiederci qualcosa come ad esempio del cibo.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Un cane arrabbiato che si nasconde sotto il letto per ripicca? Molti padroni leggono così questa comune reazione del cane, ma se il tuo cane lo fa è più per spavento che per rabbia. Magari hai alzato la voce con lui per riprenderlo di qualche malefatta e via, il cane si va a nascondere sotto il letto, spesso però succede anche quando passi l’aspirapolvere, o magari dopo che gli hai fatto il bagno, qualsiasi sia il motivo però questo comportamento non esprime rabbia ma più che altro disagio.

Infine anche l’atto di un cane di fare pipì sulle nostre cose oppure di morderle viene spesso considerato una ripicca nei nostri confronti o un modo di esprimere rabbia verso di noi. Se questo accade però è lo stress la causa principale, non dovremmo perciò punire il cane se fa pipì sul tappeto come non ha mai fatto prima, ma come sempre indagare cosa non va.

Appurato che il nostro cane, seppur arrabbiato, difficilmente saprà colpevolizzare noi, è chiaro che quando notiamo qualcosa di strano è meglio guardare oltre. Molto spesso si tende a semplificare troppo i comportamenti del cane ed allo stesso tempo ad umanizzarli, Dovremmo invece fare attenzione a questi piccoli cambiamenti e non sottovalutarli mai qualora non fossero solo momentaneo, un cane non porta rancore e se ci comportiamo amorevolmente verso di lui tali comportamenti non possono che avere altra origine da verificare.