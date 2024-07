Hai delle banane annerite nel frigo? Portale in giardino e farai una cosa strepitosa per loro

Se hai delle banane annerite, non buttarle via perché potrebbero essere ancora preziose per qualcuno, ecco che cosa si può fare.

Spesso non ci rendiamo conto dei tanti sprechi che facciamo, soprattutto in cucina. Tante cose le buttiamo, ma in realtà potrebbero ancora servirci. Una di queste cose sono le banane. Fa bene mangiarle e inserirle nel modo giusto nella dieta, ma se vanno a male, cosa fare?

Se avete delle banane annerite, non buttatele perché potrebbero essere ancora preziose. Non da mangiare, come è ovvio, ma a qualcun altro potrebbero servire. Basta portarle e appenderle in giardino e loro arriveranno.

A chi ci stiamo riferendo? Vediamo qui di seguito tutti i dettagli di come poter fare, per chi sono utili le banane così mature e come procedere. È sempre doveroso combattere gli sprechi e aiutare la natura quando è possibile farlo, non credete?

Banane annerite: non buttatele, possono essere ancora preziose, soprattutto per loro

Può capitare a tutti, per diversi motivi, di avere in cucina degli alimenti che non sono più buoni da mangiare. Ce ne sono alcuni, però, che possono essere riutilizzati in giardino. Questa volta vi parliamo delle banane annerite.

Le banane diventano nere a causa dell’ossidazione. Noi pensiamo che non siano più buone da mangiare. In realtà, sono ancora commestibili e più digeribili, ma molte persone non amano quella consistenza molto molle e lasciano perdere. Invece di buttarle, però, potete appenderle in giardino.

Questa azione sarà molto preziosa per le farfalle e le api. L’aroma molto dolce della banana nera attirerà questi insetti che sono fondamentali per l’ecosistema di un giardino perché sono impollinatori. Portano polline da un fiore ad un altro, da una pianta ad un’altra, quindi, rendono il giardino più fiorito e più bello.

Dare nutrimento agli impollinatori è, dunque, fondamentale se si vuole essere circondati di bellezza. Ma non solo. Possiamo dire che il potassio rilasciato dalle banane possono allontanare alcuni parassiti e attirare afidi e moscerini. In questo modo, questi ultimi, invece di dare fastidio ad altre piante dell’orto o del giardino, si concentreranno sulle banane.

È un buon metodo per non sprecare il cibo e per aiutare il nostro giardino creando delle dinamiche più giuste di quelle che si verrebbero a creare senza. Provate per vedere da soli i risultati.