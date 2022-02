Hai appena deciso di portare a casa un nuovo amico? Ottima notizia, non te ne pentirai! Per dargli il benvenuto nella sua nuova casa e iniziare con il piede giusto, ecco tutto quello che ti serve:

✅ Ciotola per il cibo e per l’acqua che devono rimanere sempre accessibili

✅ Collare per passeggiatine e sacchetti da portarsi dietro

✅ Cuccia, cuscinetti e copertina per dormitine come si deve

✅ Giochi per divertirsi

✅ Snack e premietti

✅ Strumenti per l’addestramento

✅ Shampo delicato

