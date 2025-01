Hacker russi attaccano l’Italia, intervista al direttore della Polizia Postale

“Non si registrano danni, ma ci sono stati malfunzionamenti e disservizi di pochi minuti sui siti istituzionali colpiti”, ha dichiarato Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in merito all’attacco Ddos rivendicato dal collettivo filorusso ‘NoName057(16)’ dopo la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia. L’attacco, avvenuto tra la notte scorsa e stamattina, è stato anticipato dal gruppo attraverso alcuni canali Telegram. Gabrielli ha sottolineato che si trattava di un attacco previsto, considerata la visita di Zelensky.

Le indagini sul gruppo ‘No Name’ sono attive in tutta Europa e continueranno finché non emergeranno sviluppi significativi. Questo gruppo è composto da una comunità di persone coinvolte in attività di hacking, che attirano l’adesione di altri che si riconoscono nella loro causa. La risposta alle minacce informatiche si basa sulla capacità di creare sistemi di sicurezza anti Ddos. Alcuni enti mettono in manutenzione i propri siti durante gli attacchi e li riattivano una volta cessata l’offensiva, mentre altri dispongono di sistemi più avanzati per gestire il traffico anomalo. Alcuni, invece, necessitano di pochi minuti per attivare le proprie misure di sicurezza, risultando non raggiungibili temporaneamente.

Gli attacchi Ddos hanno principalmente un intento dimostrativo, mirando a generare visibilità mediatica. Questo fenomeno rientra in un contesto di ‘hacktivismo’, dove l’attività di hacking è svolta per ottenere attenzione. Gabrielli ha evidenziato che i sistemi di protezione italiani sono efficaci. L’attacco è stato intercettato grazie al monitoraggio del Cnaipic, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, che ha consentito di prendere misure di mitigazione in tempo reale. Anche il Csirt dell’Acn ha fornito supporto operativo.

Queste strutture sono sempre attive nel proteggere l’ecosistema cibernetico del paese, assicurando che le risposte ai cyber attacchi siano tempestive ed efficienti. In generale, la preparazione e la capacità di reazione del sistema di sicurezza informatica italiano si sono dimostrate fondamentali per fronteggiare le minacce come quella del gruppo ‘No Name’.