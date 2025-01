Hacker Quindicenne Compromette Siti Governativi e Modifica Voti e Rotte Marittime, Denunciato

Un hacker di 15 anni residente a Cesena è stato arrestato dopo essere riuscito a violare i siti di vari ministeri italiani, tra cui quello dell’Istruzione. La sua attività non si limitava a semplici attacchi, poiché ha modificato contenuti critici, come i voti delle pagelle online e le rotte delle petroliere nel Mediterraneo. L’inchiesta è iniziata a causa di accessi anomali a sistemi di monitoraggio marittimo, suscitando preoccupazione tra le autorità.

Il giovane ha impiegato mesi per bypassare i sistemi di sicurezza, divertendosi a cambiare voti insufficiente in 6, cancellando debiti formativi di molti studenti. L’agenzia Ansa ha evidenziato che non esiste alcun legame tra il ragazzo e gli studenti i cui voti sono stati alterati. I genitori del minorenne erano completamente ignari delle sue azioni e non hanno avuto alcun coinvolgimento nella vicenda.

La polizia postale, insieme alla procura distrettuale di Bologna, ha potuto ricostruire le attività del ragazzo, che ha portato al sequestro di computer e dispositivi elettronici nella sua abitazione. Poiché il ragazzo è minorenne, il suo caso sarà gestito dalla procura dei minori, che tratta i crimini commessi da persone tra i 14 e i 18 anni.

Questo evento ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità dei sistemi informatici pubblici e ha evidenziato il potenziale pericolo delle azioni di un determinato hacker, anche se di giovane età. L’intera operazione ha messo in luce il rischio associato ai cyber attacchi in ambito ministeriale e le conseguenze che possono avere su istituzioni e cittadini.