Hacker filorussi di nuovo in attacco contro i siti italiani

Continuano gli attacchi hacker da parte di attivisti filorussi, con nuovi attacchi Ddos registrati anche questa mattina. I siti web istituzionali italiani, tra cui quelli del ministero degli Esteri, del ministero dell’Economia, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, sono stati specificamente colpiti. In risposta a questi attacchi, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è intervenuta tempestivamente, informando i target e ricordando di seguire le linee guida per la sicurezza. Gli attacchi sembrano essere dimostrativi, focalizzati sulla propaganda, e non hanno avuto effetti significativi, poiché l’Italia ha sviluppato competenze e strategie efficaci per difendersi da tali minacce. La situazione sottolinea la resilienza e la preparazione del paese nella gestione delle cyber minacce.