Hacker etica: la ragazza che sfida gli stereotipi

Hacker etica: la ragazza che sfida gli stereotipi

Betta Lyon Delsordo, un’esperta di hacking etico, sta sfidando gli stereotipi superati e sta formando la prossima generazione di ragazze nel settore tecnologico, dimostrando che la sicurezza informatica può essere intelligente, collaborativa e divertente. Delsordo lavora per una società chiamata OnDefend e il suo lavoro consiste nell’aiutare le organizzazioni a difendersi da attacchi informatici.

Il suo ruolo è quello di “hacker etico”, ovvero un professionista che utilizza le proprie competenze per aiutare le organizzazioni a proteggersi da attacchi informatici. Delsordo afferma che il suo lavoro è quello di “insegnare alle persone come proteggersi” dopo aver individuato le vulnerabilità dei loro sistemi.

La sua specializzazione è l’intelligenza artificiale e si tiene aggiornata costantemente per stare al passo con gli attacchi informatici sempre più sofisticati. Delsordo è anche un’attivista per l’inclusione delle donne nel settore tecnologico e vuole aiutare altre ragazze a seguire le sue orme. Partecipa a iniziative come la Technovation challenge, che insegna alle ragazze a programmare e a sviluppare app.

Delsordo vuole cambiare l’immagine stereotipata del “tecnico” e dimostrare che le donne possono avere successo nel settore tecnologico. Il suo messaggio è che le ragazze non devono avere paura di non adattarsi allo stereotipo del “tecnico” e che possono trovare una carriera gratificante nel settore della sicurezza informatica. Infatti, secondo lei, essere un hacker etico è una carriera “davvero incredibile” perché si ha l’opportunità di aiutare le persone.

