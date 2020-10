Un attacco informatico ogni 11 secondi nel corso del 2020. Un picco di truffe via phishing e ransomware – tecnicamente, il malware che “prende in ostaggio” i computer per poi chiedere un riscatto per sbloccare i dati – che nel periodo dell’emergenza Covid vede l’Italia spiccare fra tutti i paesi occidentali. Dati impressionanti offerti da Oren Elimelech – esperto di cybersecurity del Governo Israeliano e consulente della compagnia assicurativa Lev Ins – durante il convegno “Digitalizzazione e Sicurezza Informatica degli Studi Legali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con la partecipazione di esperti della Polizia Postale e della Società Visura.

