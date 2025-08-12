Hacker attaccano hotel in Italia e rubano dati sensibili

Recentemente, un gruppo di cybercriminali ha messo in atto un’importante operazione di attacco a strutture ricettive in Italia, hackerando documenti identificativi di migliaia di clienti. L’organizzazione, nota come “Mydocs”, ha preso di mira diversi hotel a quattro stelle, esfiltrando scansioni di passaporti e carte di identità durante il check-in.

L’attacco, avviato nel giugno scorso, ha visto il gruppo pubblicare oltre 70.000 documenti rubati su un forum del dark web, come riportato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tra le strutture colpite figura l’Hotel Continentale di Trieste, da cui sono stati rubati circa 17.000 documenti. Per alcuni di questi, i volti dei legittimi proprietari sono stati offuscati. I cybercriminali hanno addirittura stabilito dei prezzi per i documenti, variabili tra 800 e 10.000 euro.

L’AgID ha segnalato l’incidente lo scorso 6 agosto e ha avviato delle indagini in collaborazione con la Polizia Postale. Secondo l’agenzia, i documenti personali rappresentano un valore significativo per le organizzazioni criminali, che possono sfruttarli per frodi e attività di social engineering.

Maurizio Giudici, presidente di Federalberghi Trieste, ha commentato la situazione sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza informatica nelle strutture alberghiere. Ha affermato che, sebbene gli hotel adottino misure di cybersicurezza, la sfida rimane costante. Giudici ha evidenziato la necessità di migliorare le difese, specialmente per le strutture più piccole, che possono incontrare difficoltà nell’implementare adeguati sistemi di protezione.