Haber-Frassica-Papaleo-Veronesi poker di 'Maledetti amici miei'

Del film ‘Amici miei’, autentico cult e non per una sola generazione, questo ‘Maledetti amici miei… il ritorno’, proposta teatrale in scena fino al 30 dicembre all’Ambra Jovinelli di Roma, conserva la freschezza giovanilistica, le idiosincrasie, la bonaria cattiveria, la voglia di scherzare, il prendere e prendersi in giro, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto il successo del lavoro ‘capolavoro’ di Mario Monicelli.

Qui, in cabina di regia, abbiamo Giovanni Veronesi, che è anche autore e interprete dello spettacolo alla pari di Alessandro Haber, Nino Frassica e Rocco Papaleo, a comporre un poker vincente in partenza, cui si aggiunge nel finale anche Francesco Scali, accompagnato dalle musiche dal vivo eseguite da Arturo Valiante al pianoforte, Davide Savarese alla batteria, Francesco Saverio Capo al basso a formare il gruppo musicale che Frassica presenta con il titolo di ‘I senza sale’ perché, spiega, “hanno tutti e tre la pressione alta”.

Dopo il successo del programma televisivo datato 2019, ‘Maledetti amici miei’ vede i quattro attori portare in teatro un format che si situa a metà tra lo spettacolo teatrale e la reunion tra vecchi compagni d’avventure e che si rivela una ghiotta occasione per incontrare il pubblico in modo sicuramente insolito se non stravagante, tra professionalità, estro artistico e goliardia. E, ovviamente, un mare di gag.

(di Enzo Bonaiuto)