Haas brilla a Singapore, Bearman porta punti cruciali

Il team Haas non riesce a qualificarsi spesso per la Q3, ma quando accade è motivo di festa. A Singapore, Oliver Bearman ha ottenuto un importante successo superando il Q2 e accedendo alla top 10, un risultato che era riuscito a ottenere solo a Suzuka. Esteban Ocon, invece, aveva raggiunto questo traguardo a Miami e Monte Carlo, ma per Bearman l’obiettivo era chiaro: guadagnare punti.

La qualifica di Ocon è stata invece deludente, finendo sempre nelle posizioni basse e non superando il Q1, nonostante avesse mostrato buone performance nelle prove libere. Così, la responsabilità per la gara è ricaduta sul giovane inglese, che in passato aveva anche raggiunto il sesto posto partendo dalla corsia box.

Durante la partenza, Bearman ha rischiato in un sorpasso su Isack Hadjar, ma è riuscito a evitare un contatto e a continuare la gara. Dimostrando un buon passo, ha oscillato tra la nona e la decima posizione, seguendo l’Aston Martin di Fernando Alonso. Dopo i pit-stop, è tornato decimo dietro alla Williams di Carlos Sainz, ma non ha esitato a tentare il sorpasso, riuscendo a superare lo spagnolo.

Bearman ha concluso nono, portando due punti alla Haas e rendendo felice il suo ingegnere Ronan O’Hara, con esperienza in Formula E. È il quarto punteggio per Bearman quest’anno, e grazie a questi punti la Haas sale a 46, restando penultima ma avvicinandosi alla Sauber e mantenendo a distanza la Alpine, che ha totalizzato solo 20 punti.