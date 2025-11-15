Haaland scatenato: Italia in vista per il match di Milano

L’attaccante norvegese Haaland si prepara per la partita di Milano contro l’Italia, dichiarando: “Donnarumma è uno dei migliori, insieme a Courtois. Pio Esposito non lo conosco bene, ma se gioca con l’Italia e l’Inter, ci sarà un motivo valido”. Il commissario tecnico norvegese Solbakken ha anche commentato sull’esperienza di avere subito nove gol in un match, sottolineando che né lui né i calciatori l’hanno vissuta. Riguardo alla Nazionale italiana, ha espresso il suo supporto affermando: “Secondo me, l’Italia andrà al Mondiale”.

Haaland, che sta per partecipare alla sua prima Coppa del Mondo, asserisce che la Norvegia è quasi certa di qualificarsi. Sarà la terza volta che visita il Meazza, ma la prima da giocatore. In passato, ha assistito a una partita del Milan e a un concerto dei Coldplay.

Relativamente alla sua carriera, Haaland afferma: “Fare gol è il mio lavoro, sia con il City che con la Nazionale norvegese. Da tempo ho in mente di partecipare al Mondiale e stiamo avvicinandoci a questo obiettivo”.

In merito alla situazione attuale della sua squadra, Solbakken ha confermato che la squadra è motivata, pur non sottovalutando l’Italia. Ha anche menzionato un momento chiave di fiducia, avvenuto durante la prima partita, che ha rafforzato la loro mentalità. Infine, ha sottolineato la forza dell’Italia, convinto che la squadra avrà successo nel raggiungere i prossimi Mondiali.