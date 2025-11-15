16.2 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Sport

Haaland scatenato: Italia in vista per il match di Milano

Da stranotizie
Haaland scatenato: Italia in vista per il match di Milano

L’attaccante norvegese Haaland si prepara per la partita di Milano contro l’Italia, dichiarando: “Donnarumma è uno dei migliori, insieme a Courtois. Pio Esposito non lo conosco bene, ma se gioca con l’Italia e l’Inter, ci sarà un motivo valido”. Il commissario tecnico norvegese Solbakken ha anche commentato sull’esperienza di avere subito nove gol in un match, sottolineando che né lui né i calciatori l’hanno vissuta. Riguardo alla Nazionale italiana, ha espresso il suo supporto affermando: “Secondo me, l’Italia andrà al Mondiale”.

Haaland, che sta per partecipare alla sua prima Coppa del Mondo, asserisce che la Norvegia è quasi certa di qualificarsi. Sarà la terza volta che visita il Meazza, ma la prima da giocatore. In passato, ha assistito a una partita del Milan e a un concerto dei Coldplay.

Relativamente alla sua carriera, Haaland afferma: “Fare gol è il mio lavoro, sia con il City che con la Nazionale norvegese. Da tempo ho in mente di partecipare al Mondiale e stiamo avvicinandoci a questo obiettivo”.

In merito alla situazione attuale della sua squadra, Solbakken ha confermato che la squadra è motivata, pur non sottovalutando l’Italia. Ha anche menzionato un momento chiave di fiducia, avvenuto durante la prima partita, che ha rafforzato la loro mentalità. Infine, ha sottolineato la forza dell’Italia, convinto che la squadra avrà successo nel raggiungere i prossimi Mondiali.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Rischi e benefici dei farmaci dimagranti in Italia
Articolo successivo
Giappone e Cina: Tensioni su Taiwan e la nuova strategia di difesa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.