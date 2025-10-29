Haaland e Isabel, una storia d’amore che fa sognare in Inghilterra

Erling Haaland sta brillando con il Manchester City, risultando un autentico cecchino con 24 gol in 14 partite. Oltre alle sue straordinarie performance sul campo, la sua vita privata con la fidanzata Isabel Haugseng Johansen procede alla grande.

Il 25enne attaccante norvegese ha dimostrato di essere un fenomeno dal momento del suo arrivo all’Etihad Stadium. Le sue prestazioni impressionanti hanno catturato l’attenzione di Pep Guardiola, che ha trovato in lui un elemento chiave per il suo gioco. La presenza di Haaland in attacco ha certamente aggiunto quel tocco di imprevedibilità necessario per il Manchester City.

La vita di Haaland fuori dal campo è altrettanto interessante, grazie alla sua relazione con Isabel Haugseng Johansen. I due si sono conosciuti nel 2020, in seguito al trasferimento di Erling al Borussia Dortmund, e da allora non si sono più separati. La coppia ha già dato il benvenuto a un figlio, cementando ulteriormente il loro legame.

Isabel, attualmente impegnata con gli studi universitari, ha rivelato che inizialmente provava interesse per un amico di Haaland. “Conoscevo solo il tuo migliore amico, quindi è stato lui quello che mi è piaciuto per primo,” ha confessato. Tuttavia, dopo aver conosciuto Erling, ha cambiato idea. “Penso che sia destino, anche se tu non lo pensi…” ha aggiunto, mostrando la sua dolcezza e il profondo sentimento nei confronti del calciatore.