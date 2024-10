Ha voluto avvisare tutti su ciò che è successo.

Nicola Bartolini, un noto ginnasta sardo e campione mondiale di corpo libero, ha denunciato pubblicamente la sua esperienza di violenza a Milano, evidenziando la crescente insicurezza nella città. Bartolini è stato vittima di un tentativo di rapina mentre portava a passeggio il cane. L’aggressione è avvenuta alle 20:00 sotto casa sua; il ladro ha cercato di rubargli il cellulare, ma Bartolini ha reagito, colpendo il criminale e riuscendo a difendersi.

L’atleta ha condiviso le sue ferite – un bernoccolo e graffi sulla mano – sui social media, sottolineando la brutalità dell’incidente e il fatto che, per sua fortuna, non ha subito danni maggiori. Ha descritto Milano come una “città spaventosa”, in cui l’aggressività e la violenza sembrano essere all’ordine del giorno. Bartolini ha espresso il suo disagio per la sensazione di mancanza di protezione in una grande metropoli, definendo la città una “giungla urbana” in cui episodi violenti si susseguono frequentemente.

La sua esperienza non è un caso isolato; molte persone che vivono a Milano manifestano timori simili, comprendendo che il rischio di aggressioni è una preoccupazione costante per tutti, indipendentemente dall’età o dal genere. Bartolini ha riflettuto sull’eventualità che, se la sua aggressione fosse capitata a una donna o a una persona più vulnerabile, le conseguenze potrebbero essere state molto più gravi, suggerendo che la società dovrebbe interrogarsi sulla sicurezza e sull’ineguaglianza nelle esperienze di violenza.

Questa denuncia mette in luce un problema più ampio delle città moderne, dove la percezione di insicurezza cresce tra i cittadini. L’ansia e la paura sembrano quotidiani, con un numero crescente di persone che lamentano esperienze simili. Bartolini, pur riconoscendo la sua fortuna nel riuscire a difendersi, sottolinea la necessità di una maggiore protezione e attività da parte delle autorità per garantire un ambiente più sicuro per tutti. La sua testimonianza è, quindi, un appello alla società affinché prenda coscienza della gravità della situazione e agisca per migliorare la sicurezza nelle aree urbane.