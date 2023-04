Ha vissuto un calvario lungo due anni: oggi, finalmente, il riscatto

Questa cucciola di bulldog ha affrontato un lungo percorso e dopo due anni ha avuto il riscatto che merita – VIDEO.

La triste realtà è che ancora in certi laboratori, animali come i cani vengono sfruttati per eseguire diversi test. Nutmeg è una dolce American Bulldog che ha trascorso due anni nei laboratori come cavia e ha vissuto l’orrore che spesso vede come vittime soprattutto i Beagle. L’adorabile cagnolina è stata salvata e ora è pronta a ricominciare a vivere.

L’account TikTok @beaglefreedom ha condiviso la storia di Nutmeg, uno dei tanti cuccioli a cui erano stati impiantati tumori per eseguire test di laboratorio. Non ha mai conosciuto l’amore per i suoi primi due anni di vita, e adesso è alla ricerca di una nuova famiglia in grado di prendersi cura di lei. La sua storia è diventata virale su TikTok e i suoi fan le stanno inviando tutto l’amore possibile.

Come ha spiegato @beaglefreedom nella descrizione del video: “Se Nutmeg fosse un orsacchiotto, il suo nome sarebbe Love-a-lot Bear perché ha una quantità infinita di amore da dare ai suoi umani preferiti“. La cucciola è descritta come molto intelligente e super coccolona, e non si direbbe visto che esce da un ambiente terribile in cui vivere. Prima di arrivare alla sua prima famiglia affidataria, Nutmeg ha vissuto un vero e proprio calvario e adesso deve aspettare altrettanti anni per essere finalmente fuori pericolo.

@beaglefreedom If Nutmeg was a #carebear she would be called Love-a-lot Bear because she has an infinite amount of love to give to her favorite humans. If she was a #disneyprincess she would be #sleepingbeauty because when she sleeps she has the cutest snores. She is an #americanbulldog who is just looking for a furever home to give her the TLC she needs to continue to thrive. Please apply today if interested in adopting a professional cuddler! #beaglefreedomproject #rescuedogsrock #adoptdontshop🐾 #fosteringadoptingsaves #becrueltyfree #animalrightsmatter #americanbulldogs #americanbulldogsoftiktok ♬ soft background music with piano string bells(1283463) – earbrojp