“Ha tentato di togliermi la vita, sono finito in coma” dramma per il famosissimo, racconta solo ora l’aggressione subita

Diego Dalla Palma condivide la sua vita nel podcast One More Time, parlando di esperienze traumatiche come abusi e un’aggressione violenta che lo ha portato in coma. Durante l’intervista con Luca Casadei, ha espresso il suo disappunto verso l’etichetta di “truccatore dei Vip”, preferendo definirsi “frequentatore, studioso e curatore della bellezza”. Questo ha rivelato una riflessione profonda sulla sua identità e momenti di vulnerabilità.

Dalla Palma ha discusso il suo stato d’animo, ammettendo di sentirsi “detestabile” e di aver attraversato pensieri di depressione. Ha espresso disillusione nei confronti del mondo, frutto delle esperienze traumatiche vissute, inclusi abusi infantili e un’aggressione avvenuta quindici anni fa. Raccontando l’aggressione, ha descritto un episodio a Milano, quando, dopo aver aperto la porta a un uomo attraente, ha subito un attacco violento che lo ha portato in coma. Questo è stato il secondo episodio di coma nella sua vita, avendo già vissuto un altro evento all’età di sei anni a causa di meningite.

Dalla Palma ha scoperto, dopo l’aggressione, che il suo aggressore aveva un passato criminale: era stato in carcere per quattordici anni a Capo Verde e responsabile di atti violenti. Ha raccontato episodi inquietanti legati al suo aggressore, rivelando la sua vera natura pericolosa. Con la sua testimonianza, Dalla Palma non solo condivide un capitolo doloroso della sua vita, ma offre anche una riflessione sull’inganno delle apparenze e sull’importanza della consapevolezza nelle relazioni, in un mondo che può risultare imprevedibile e letale.