Ha superato la rottura: nuovo amore in vista per Francesca Tocca, di chi si tratta?

Francesca Tocca, ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato una nuova relazione con Davide Greco, nota figura del mondo della bellezza. Questa notizia arriva dopo la sua separazione da Raimondo Todaro, con cui ha condiviso un matrimonio reso complicato da diverse difficoltà. La Tocca parlerà di questa nuova fase della sua vita durante un’ospitata a Verissimo, prevista per il 13 aprile, in cui condividerà dettagli personali e intensi sulla sua situazione attuale.

Davide Greco, conosciuto come il “barbiere dei vip”, ha collaborato con artisti del calibro di Guè Pequeno e Sfera Ebbasta. Sebbene ci siano stati numerosi rumors sulla relazione tra Francesca e Davide, entrambi hanno mantenuto un profilo basso, senza confermare ufficialmente la notizia. L’apparizione a Verissimo potrebbe fornire chiarimenti e rivelazioni significative. Il programma ha suscitato grande attesa, suggerendo che i fan potrebbero scoprire ulteriori dettagli sulla vita sentimentale di Francesca.

Riguardo alla fine del matrimonio con Raimondo Todaro, entrambi hanno confermato la separazione, ponendo come priorità il benessere della loro figlia Jasmine. I motivi specifici della rottura non sono stati resi pubblici, lasciando spazio a speculazioni. Nonostante la separazione, Todaro ha continuato a interagire con Francesca sui social, mostrando affetto, mentre lei ha avuto un comportamento più riservato inizialmente. Con l’ospitata in arrivo, i fan attendono di scoprire ulteriori dettagli e sfumature di questa complessa vicenda personale.