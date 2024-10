Ha sparato davanti al figlio

Il presunto assassino di Luigi Procopio, un uomo di 45 anni ucciso di fronte al suo figlio di 11 anni a Napoli, è stato arrestato a Milano il 5 ottobre, grazie all’intervento della polizia su indicazione della Direzione distrettuale antimafia (Dda). Il delitto, avvenuto il 30 settembre, ha suscitato un’immediata reazione da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato delle indagini per rintracciare il responsabile fuggito dopo il colpo fatale.

Il procuratore di Napoli, Nicola Grattieri, ha confermato che l’arrestato, Antonio Amoroso, è un familiare della vittima e già pendeva su di lui un decreto di fermo per i gravi indizi di colpevolezza. Grattieri ha enfatizzato l’impegno dello Stato nei confronti della criminalità e ha fatto un appello per maggiori risorse e tecnologie per le forze dell’ordine.

Le indagini della Dda hanno rivelato che l’omicidio potrebbe essere legato a un debito di 5.000 euro che Amoroso aveva con un parente acquisito, un motivo che avrebbe spinto quest’ultimo a compiere il gesto estremo. Il 30 settembre, proseguendo nella sua azione, Amoroso avrebbe avvicinato Procopio mentre si trovava in strada con il figlio, sparandogli a bruciapelo e provocando la sua morte instantanea.

La metodologia dell’esecuzione è stata descritta come mafiosa, il che ha portato le autorità a indagare sul contesto criminale dietro l’omicidio. I dettagli sull’accaduto sono emersi nel corso dell’inchiesta, ma resta da chiarire il ruolo della persona che ha ospitato Amoroso a Milano, riguardo alla sua consapevolezza della fuga dell’uomo.

Grattieri ha voluto sottolineare come la situazione a Napoli, sebbene difficile, non sia paragonabile a quelle delle città del Sud America, esprimendo la determinazione dello Stato a combattere la criminalità in tutte le sue forme. La sensibilità della vicenda è amplificata dal fatto che l’omicidio è avvenuto di fronte a un bambino, un aspetto che colpisce profondamente l’opinione pubblica e che evidenzia l’urgenza di affrontare la violenza nelle città italiane.