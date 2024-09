“Ha rovinato tutto” Emerso il presunto motivo della fine della storia tra la coppia Vip

Alice Campello e Alvaro Morata sisono lasciati per via di una lite?

Sono passati diversi giorni dall’annuncio della fine del matrimonio fra Alice Campello e Alvaro Morata. I due si sono lasciati di punto in bianco, ma nelle ultime ore è spuntata una nuova indiscrezione relativa alla fine del loro rapporto.

Alice Campello e Alvaro Morata

I due si sono lasciati a seguito di una lite?

Alice Campello e Alvaro Morata al capolinea

Come ogni estate anche quest’anno abbiamo assistito alla fine di una relazione davvero molto importante. Ci riferiamo al matrimonio fra Alice Campello e Alvaro Morata che, per l’appunto, hanno annunciato la loro separazione qualche settimana fa.

Alice Campello e Alvaro Morata

I due erano molto innamorati e anno dopo anno ci hanno regalato tantissimi momenti felici anche a seguito della nascita dei loro figli. Qualcosa però, forse, non è andato per il verso giusto, in quanto i due si sono lasciati dal giorno alla notte, magari riuscendo a nascondere per molti mesi una crisi insidiosa all’interno del loro legame.

Nelle ultime ore sta circolando un nuovo gossip relativo a questa rottura e a quanto pare questo sarebbe stato lanciato da una famosissima giornalista. Questa ha infatti dichiarato di essere a conoscenza del reale motivo per il quale i due vip avrebbero deciso di intraprendere strade diverse.

L’indiscrezione sulla rottura della coppia

L’indiscrezione è stata lanciata dalla giornalista Alexia Rivas, la quale ha deciso di rendere noti alcuni dettagli che a suo dire avrebbero avuto un peso determinante nella fine di questa storia. Secondo la giornalista infatti, durante i festeggiamenti dell’Euro Cap, Alice avrebbe voluto in campo solo i familiari e gli amici più stretti.

Alice Campello e Alvaro Morata

Questo avrebbe giustamente scatenato una lite fra i due, i quali avrebbero poi optato per la fine del matrimonio. Ovviamente questa sarà solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in quanto è impensabile supporre come una storia possa terminare per una semplice litigata.

Sappiamo inoltre che non ci sono stati tradimenti all’interno di questa coppia e che Alvaro ha dichiarato che darà ad Alice e ai suoi figli tutto ciò di cui loro hanno bisogno. Purtroppo però il calciatore non sta vivendo un momento prolifico, in quanto sta vivendo una grande depressione a seguito di questo grande cambiamento.